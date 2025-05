CATANIA SOCIAL – Frisenna: “Sono sicuro che riscriveremo un finale diverso”

Così il centrocampista catanese in forza al Catania, Giulio Frisenna, via social dopo avere archiviato la stagione rossazzurra 2024/25: “Non esistono fallimenti, sono tutti step per raggiungere i nostri obiettivi. Ho avuto la fortuna di condividere lo spogliatoio in questi ultimi mesi con un gruppo vero e forte, ci tengo a ringraziare tutti per come sono stato accolto fin da subito. Sono sicuro che riscriveremo un finale diverso! Sempre forza Catania”.

