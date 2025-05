CATANIA SOCIAL – Jimenez: “Lottato insieme come una famiglia, ogni partita ci ha insegnato qualcosa”

Le parole, via social, del calciatore italo-spagnolo Kaleb Jimenez a commento dell’annata rossazzurra in chiusura:

“Un’altra annata si chiude, fatta di sacrifici, emozioni, vittorie e momenti difficili. Indossare questa maglia, rappresentare una città come Catania e sentire il calore del nostro popolo ogni domenica è stato un onore e una responsabilità immensa. Abbiamo lottato insieme, come squadra e come famiglia, con l’obiettivo di portare sempre più in alto questi colori”.

“Non tutto è andato come speravamo, ma ogni partita ci ha insegnato qualcosa e ci ha reso più forti. Grazie a tutti i compagni, allo staff, alla società e soprattutto ai tifosi: il vostro sostegno non è mai mancato, neanche nei momenti più duri. Adesso è tempo di ricaricare le energie, riflettere e ripartire con ancora più determinazione. Catania merita tanto! A presto!”.

