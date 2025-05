CATANIA SOCIAL – Primavera, Biagianti: “Anno molto intenso e pieno di emozioni, grandissimo campionato”

Le parole via social di Marco Biagianti, allenatore della Primavera del Catania, a commento della stagione appena conclusa:

“Ci vuole passione, dedizione e coraggio per credere nei propri sogni!

E’ stato un anno calcistico molto intenso, pieno di emozioni vissute sia dentro che fuori dal campo. Un ringraziamento speciale va ai miei ragazzi perchè so bene quanto hanno pedalato durante ogni settimana! La loro crescita non è passata solamente attraverso le partite di campionato, ma soprattutto grazie a come hanno affrontato oltre 200 allenamenti: grande intensità, abnegazione e sofferenza! Momenti in cui si costruiscono le vittorie, ma soprattutto si crea una mentalità forte!.

Tutto questo ci ha portato a fare un grandissimo campionato, a raggiungere un traguardo sicuramente non scontato come i Playoff, ma soprattutto alcuni di loro hanno avuto la possibilità di esordire con la Prima Squadra in un campionato importante come la Serie C, e non c’è niente di più bello ed emozionante per un settore giovanile!!.

Grazie al mio grande staff per il lavoro svolto giornalmente con grande passione e professionalità!

-Mister Calvaruso

-Prof Di Tunisi

-Mister Bonfatto

Grazie al Direttore Russo

Al super Team Varsallona

Al Prof Petralia

Al Fisio Ricky

Ai magazzinieri

Ed a tutti quelli che ci hanno supportato!

A presto, il Mister!”.

