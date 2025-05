CATANIA SOCIAL – Stoppa: “Accetto questa sconfitta con il cuore in mano. Tifosi, siete la nostra forza. Cadiamo insieme, ci rialziamo insieme!”

Riportiamo le parole, via social, del calciatore del Catania Mattia Stoppa a commento della conclusione dell’avventura rossazzurra nei playoff:

“Non ci sono parole per descrivere le emozioni che ho vissuto in queste ultime ore: euforia, adrenalina, sconforto, rabbia. Vorremmo non sbagliare mai, vorremmo fare sempre tutto giusto per non deludere le persone che ami, la tua squadra, i tuoi tifosi, ma la vita ci insegna a cadere. La vita ci insegna che, anche quando pensi di dare il massimo, non lo è mai, perchè si può sempre dare di più. E’ difficile accettare una sconfitta, è difficile guardare gli occhi di una grande piazza delusa, amareggiata”.

“Io sono qui con il cuore in mano ad accettare questa sconfitta con la consapevolezza e la speranza che l’amore verso questo meraviglioso sport, ci porterà ad essere più uniti di sempre, perchè questo è il calcio: unione. Migliaia di cuori, di mani che, insieme, creano un’esplosione di vita. Grazie ai miei compagni di squadra, grazie a tutto lo staff, grazie a tutti VOI che rendete magico ogni match. Siete la nostra forza, il nostro sostegno. Cadiamo insieme, ci rialziamo insieme. Perdiamo insieme, vinciamo insieme!! Con tutto me stesso, Matteo”.

