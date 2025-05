CONI: quest’anno ricevute tre istanze arbitrali contro la società rossazzurra

Attraverso il CONI si apprende che, dall’inizio del nuovo anno solare, in questi mesi sono state presentate delle istanze arbitrali ai danni del Catania FC da parte degli agenti sportivi Antonio Ruiu, Luigi Liguori e Paolo Paloni.

Il 13 gennaio scorso è stato reso noto che il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale presentata dall’Agente Sportivo avv. Antonio Ruiu, in proprio e quale Amministratore e legale rappresentante pro tempore della D1mon1os S.r.l., nei confronti del Catania Football Club S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di “Mandato tra Società ed Agente Sportivo”, sottoscritto tra le parti, con clausola di esclusiva, in data 28 luglio 2024 e depositato il 30 luglio 2024, avente ad oggetto il trasferimento delle prestazioni sportive presso altra società sportiva professionistica del calciatore Riccardo Ladinetti.

Il 4 marzo, invece, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dalla LL90 Football Management S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Luigi Liguori, contro il Catania F.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, sottoscritto dalla suddetta istante, in data 9 luglio 2024, con la società intimata, volto alla cura degli interessi della predetta società sportiva per la stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Francesco Di Tacchio.

Infine, il 12 maggio, il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un’istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dall’Agente Sportivo Paolo Paloni contro il Catania Football Club S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Vincenzo Grella, in virtù del contratto di “mandato tra Società e Agente Sportivo”, sottoscritto in data 9 settembre 2023, affinché il suddetto istante curasse gli interessi della predetta Società Sportiva intimata, prestando, in particolare, la propria opera per la conclusione del contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore Devid Eugene Bouah.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***