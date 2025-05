CONTRATTI EXTRA: Laneri e Lucarelli, la situazione

Non solo le situazioni contrattuali da risolvere in relazione ai contratti dei tanti giocatori ceduti in prestito e che faranno rientro alla base, alcuni dei quali con ingaggi anche particolarmente elevati. In casa Catania va risolta pure la questione legata a quei contratti extra di coloro i quali non sono più operativi da tempo nel club ma hanno ancora un vincolo contrattuale con lo stesso. Come nel caso del Direttore Sportivo Antonello Laneri e dell’allenatore Cristiano Lucarelli.

Laneri ha partecipato al processo di ricostruzione del Catania in Serie D, allestendo un organico rivelatosi in grado di dominare il torneo riportando subito il professionismo alle pendici dell’Etna. Nel corso della stagione successiva, dopo avere condotto la campagna trasferimenti estiva, l’ex dirigente del Siracusa è stato esonerato. La posizione del diesse è rimasta vacante fino alla chiusura del campionato, per poi ripartire dalla figura di Daniele Faggiano.

Ancora oggi, però, Laneri è sotto contratto con il Catania ma tra poco più di un mese sarà libero da vincoli con la società etnea. A differenza di Lucarelli che, invece, è stato ingaggiato nel 2023/24 subentrando a Luca Tabbiani, avventura comunque durata pochi mesi. In questo caso l’accordo con il tecnico livornese, rimasto senza panchina da allora, scadrà a giugno del 2026. A meno che non definisca col Catania la risoluzione del contratto nei prossimi mesi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***