CURIOSITA’: Di Lorenzo, dal possibile trasferimento a Catania all’Europeo 2020 e gli scudetti con il Napoli

Come può cambiare la carriera di un calciatore nel giro di pochi anni. Dalla Serie C nel 2017 alla finalissima dell’Europeo nel 2020, fino ad arrivare agli scudetti ed alla Coppa Italia conquistati con il Napoli di recente. Il terzino Giovanni Di Lorenzo ha fatto un salto di qualità enorme.

Ricordiamo ancora oggi quando, nel 2015, scrivevamo di un interessa manifestato dal Catania per il giocatore classe 1993 nativo di Castelnuovo Garfagnana. Allora era reduce da un’esperienza personalmente positiva alla Reggina, il Catania ci fece un pensierino prima che il Matera riuscisse a battere la concorrenza dei rossazzurri e di altri club, tra cui il Latina. Determinante fu la presenza nella panchina materana del tecnico Davide Dionigi, che Di Lorenzo ebbe il piacere di ritrovare.

Due anni dopo, nuovo tentativo del Catania ma fu decisamente più complicato per gli etnei strappare il sì di un calciatore che aveva richieste importanti da società di Serie A e B. Ed infatti Di Lorenzo ripartì da Empoli totalizzando più di 70 presenze e facendo così bene da attirare le sirene di una big del calcio italiano, il Napoli, squadra in cui tuttora milita. Dal possibile trasferimento in rossazzurro ai grandissimi palcoscenici internazionali, quella di Di Lorenzo è stata una crescita costante che lo ha condotto all’esordio in Champions contro il Liverpool, fino a convincere il C.T. dell’Italia Roberto Mancini a portarlo con sè in Nazionale ed una carriera in continua evoluzione.

