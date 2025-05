CURVA NORD CATANIA: “Coloriamo la curva, stavolta la coreografia sarete voi”

Una curva colorata di rosso e azzurro. Così si presenterà la Curva Nord in occasione della partita che il Catania disputerà contro il Giugliano. Il settore del tifo organizzato rossazzurro facente riferimento alla Nord lancia un appello, via social, affinchè i tifosi portino con sè tutto ciò che è possibile per colorare la curva:

“COLORIAMO LA CURVA

Che sia un tripudio di colori, sciarpe, bandiere e magliette rossazzurre a contornare l’enorme e imponente simbolo che sarà esposto al centro della nostra amata curva nord. Stavolta la coreografia sarete voi. Avete tutti il compito di portare una bandiera rossazzurra insieme ad una sciarpa o una maglia. Avete tutti una grossa responsabilità ma alla fine saremo bellissimi. Avanti curva nord fuori la voce e in alto le bandiere COLORIAMO LA CURVA“.

