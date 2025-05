CURVA SUD CATANIA: “Pronta coreografia, per la perfetta riuscita invitiamo a raggiungere lo stadio con largo anticipo”

Dopo quanto comunicato dal tifo organizzato in Curva Nord, pronta una speciale coreografia in Curva Sud. Gli ultras rossazzurri hanno diffuso la seguente nota, fornendo le indicazioni ai tifosi che seguiranno la partita Catania-Giugliano prendendo posto nella Sud:

“Mentre l’aria si carica di elettricità e l’attesa per i playoff si fa febbrile, vogliamo rivolgervi un appello. In questo momento cruciale abbiamo bisogno della vostra collaborazione e del vostro supporto. Per rendere l’atmosfera dello stadio unica abbiamo preparato una coreografia. A ogni tifoso che entrerà in Curva Sud verrà consegnata una bandierina rossa o una azzurra. Vi chiediamo un piccolo ma fondamentale gesto: prendete posto e mantenetelo per tutta la durata della coreografia. Alzate le bandierine solo al nostro segnale”.

“Per la perfetta riuscita di questa coreografia e per assicurarvi di ricevere la vostra bandierina, vi invitiamo calorosamente a raggiungere lo stadio con largo anticipo rispetto al fischio d’inizio. Questo ci permetterà di organizzare al meglio la distribuzione e a voi di sistemarvi con tranquillità, pronti a far sentire la vostra voce fin dal primo minuto. Sappiamo che il dodicesimo uomo in campo siamo noi… AVANTI CATANIA! AVANTI CURVA SUD!”.

