D.S. MINGUZZI: “Dare continuità al lavoro di Toscano e Faggiano”

Direttore Sportivo attualmente operativo ad Acireale ed il cui nome è legato principalmente al Grosseto, club portato alla prima storica promozione in Serie B nel 2007, Vincenzo Minguzzi riflette sulle difficoltà incontrate dal Catania nella stagione recentemente trascorsa. Queste le sue parole ai microfoni di Futura Gol, trasmissione a cura di Futura Production:

“Il Catania ha incontrato un Pescara in grande condizione psicofisica, una squadra che gioca a calcio e fuori casa è stata micidiale nel corso della stagione mentre in casa qualche problema lo ha avuto. La gara del Massimino ha indirizzato un pò tutto, fermo restando che l’annata del Catania è stata caratterizzata da luci e ombre. Le difficoltà non sono mancate, quando vengono fuori stagioni così complicate ti possono condizionare. Toscano, comunque è un grande professionista così come Daniele Faggiano alla direzione sportiva”.

“Sono assolutamente convinto che bisogna dare continuità, prendendo anche esempio dal Padova che ha sbagliato due stagioni però quest’anno ha vinto il campionato. La continuità paga, Toscano e Faggiano tra l’altro conoscono bene la squadra attuale, l’ex tecnico del Cesena ha vinto campionati dappertutto, è un ottimo allenatore per la categoria. Giocatori in esubero? Al di là di coloro che rientrano dai rispettivi prestiti e per i quali ci sarà da capire il futuro, sul mercato ci sono tanti calciatori che farebbero al caso del Catania. Basta individuare i profili giusti indicati dall’allenatore e scegliere anche in base alle problematiche emerse quest’anno. Penso che le valutazioni del club passeranno anche dal nuovo direttore generale”.

