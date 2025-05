DALLA CITTA’ | “Bimbimbici”, domenica 18 maggio il Giardino Bellini dà l’avvio alla passeggiata in bici 2025

NOTA STAMPA COMUNE DI CATANIA

Domenica 18 maggio il Giardino Bellini darà l’avvio a Catania all’edizione 2025 della manifestazione “Bimbimbici”, dedicata ai bambini in bicicletta e alle loro famiglie e promossa a livello nazionale dalla Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta.

L’iniziativa di mobilità attiva è organizzata in città da Fiab Catania Montainbike Sicliia A.S.D., con il patrocinio del Comune, e in collaborazione con Unicef – Comitato di Catania e Arpa Sicilia. L’appuntamento con “Bimbimbici, il futuro arriva in bicicletta” è per le ore 9, nel Giardino Bellini (ingresso piazza Roma), per una passeggiata in bici lungo alcune vie cittadine finalizzata a sensibilizzare su stili di vita sostenibili e a diffondere l’uso green della due ruote come mezzo di spostamento in ambito urbano ed extraurbano, soprattutto tra i più giovani.

Tra gli obiettivi c’è anche quello di promuovere la realizzazione di strade scolastiche e spazi urbani liberi dal traffico automobilistico. Tutti possono partecipare alla passeggiata, per iscrizioni e informazioni è possibile consultare il sito Fiab Italia alla pagina Bimbimbici.

