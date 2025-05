DALLA CITTA’ | Lungomare Fest, domenica 18 maggio nuovo calendario di iniziative tra mercatini, sport, cultura e solidarietà

NOTA STAMPA COMUNE DI CATANIA

Il Lungomare Fest torna domenica 18 maggio con un nuovo calendario di iniziative nel litorale che sarà chiuso al traffico dalle ore 10 alle 19, nel tratto compreso tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia. Attività sportive e all’aria aperta, mercatini dell’artigianato, proposte culturali e di solidarietà animeranno gli spazi fronte mare da vivere in libertà e sicurezza.

L’area di piazza del Tricolore ospiterà alcune delle principali iniziative. Nella mattinata, l’Autobooks della direzione Cultura proporrà “Leggi o scambia i tuoi libri con attività di book crossing”, in collaborazione con Amts. Dalle ore 10 alle 12 è previsto il laboratorio per bambini ispirato al libro “L’albero di Pierre”, di Valentina Carmen Chisari. Alle 11, nell’ambito della rassegna “Maggio dei libri”, l’autrice Pina Spinella presenterà il libro dal titolo “Ricordi……. Mi bastava sentirne il profumo”.

Sempre nella mattinata l’associazione San Marco Donatori Volontari Sangue darà la possibilità, con l’autoemoteca, di effettuare screening clinici e donazione di sangue. Sul marciapiede del lungomare, da piazza Franco Battiato (ex Nettuno) fino a poco prima di piazza del Tricolore, saranno presenti le casette dei tradizionali mercatini dell’artigianato promossi dalla Direzione comunale Attività Produttive.

In piazza Franco Battiato (ex Nettuno), dalle ore 9 alle 13, l’evento ”Lo sport un diritto di tutti” promosso da Csve, enti del terzo settore e associazioni sportive locali, con attività sportive integrate, nel segno dell’inclusione e della condivisione, tra danza sportiva, basket, tiro con l’arco, badminton, calcio balilla, rugby, tennis e tanto altro.

In piazza Battiato, in prossimità della casa dell’acqua, Balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily in Swing”. Nel pomeriggio, nell’area di piazza del Tricolore, coreografie e balli ottocenteschi con danzatori in vestiti d’epoca, a cura dell’associazione culturale “Danzando l’Ottocento”.

