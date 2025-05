DALLA CITTA’ | Lungomare Fest, domenica 25 maggio nuovo calendario di iniziative

NOTA STAMPA COMUNE DI CATANIA

Nuovo appuntamento domenica 25 maggio con il Lungomare Fest e il calendario di iniziative nel litorale che sarà chiuso al traffico dalle ore 10 alle 19, nel tratto compreso tra piazza Europa e piazza Mancini Battaglia. Attività sportive e all’aria aperta, passeggiate a piedi in bici o monopattino, mercatini dell’artigianato, proposte artistiche, culturali e di solidarietà animeranno gli spazi fronte mare da vivere in libertà e sicurezza.

Nell’area di piazza del Tricolore si concentreranno numerose iniziative. Nella mattinata, l’Autobooks della direzione Cultura proporrà “Leggi o scambia i tuoi libri con attività di book crossing”, in collaborazione con Amts. L’associazione San Marco Donatori Volontari Sangue darà la possibilità, con l’autoemoteca, di effettuare screening clinici e donazione di sangue. Sul fronte artistico, dalle 10 alle 12 è previsto il laboratorio curato dall’associazione “La Coriandolata”.

Le casette dei tradizionali mercatini dell’artigianato, promossi dalla Direzione comunale Attività Produttive, saranno presenti sul marciapiede del lungomare, da piazza Franco Battiato (ex Nettuno) fino a poco prima di piazza del Tricolore.

Nell’arco di tutta la giornata, dalle ore 10 alle 19, ci sarà spazio per “La musica: un dono solidale” con banchetti dedicati alla Pesca di Beneficenza per bambini e adulti, screening pressorio e glicemico, attività di sensibilizzazione e informazione a cura dell’associazione “Un Battito e un Respiro”. In piazza Franco Battiato, ex Nettuno, in prossimità della casa dell’acqua, dalle ore 11.30 alle 13.00 Balli swing (Lindy Hop, Charleston, Balboa, Shag e Slow Bal) a cura della scuola “Sicily in Swing”.

