DALLA SALA STAMPA – Baldini (all. Pescara): “Per battere una squadra come il Catania serviva anche un pizzico di fortuna”

Silvio Baldini, allenatore del Pescara, analizza in sala stampa il passaggio del turno nonostante la sconfitta casalinga maturata contro il Catania:

“Partita difficile perchè il Catania è una squadra forte, sapevamo che per superare il turno bisognava essere bravi intanto ad andare a Catania e giocarsela, con un pizzico di fortuna abbiamo ottenuto una vittoria importantissima al Massimino, quindi giocando in casa avevamo anche la possibilità di perdere con un gol di scarto e così è successo. Poi il calcio è fatto di episodi, ed in tutti gli episodi c’è sempre quel pizzico di fortuna o sfortuna. E’ andata così e siamo contenti”.

“La fortuna ci vuole, ad esempio le terze classificate sono state eliminate, questo ci permette di essere ancora testa di serie nei playoff. Può essere il segnale che la strada sia quella giusta, ma io credo che il segnale veramente forte lo abbiamo dato contro il Catania nel momento in cui abbiamo giocato palla con intelligenza e un certo dinamismo. Dini è stato bravo ma bisogna riconoscere che per battere il Catania ci voleva anche un pizzico di fortuna, perchè la squadra rossazzura ha una rosa forte e di grandi valori, un allenatore vincente, non era facile”.

“I nostri giocatori sono maturati piano piano. Se non perdiamo il senso del dinamismo e di aggredire in avanti abbiamo buone chance di fare bene. Credo che tutti noi abbiamo un destino e qualcosa possa accadere senza una spiegazione. Qualcuno pensa che io sia arrogante nel dire che secondo me il Pescara vincerà i playoff, ma se il Catania avesse fatto il terzo gol gli avrei detto «bravi», «complimenti», anche se con la tristezza nel cuore. Noi col Catania abbiamo perso in casa, ma dovevamo superare il turno. Alla fine conta questo. Tra andata e ritorno è finita 2-2 e noi abbiamo usufruito del vantaggio di essere la migliore quarta del campionato”.

