DALLA SALA STAMPA – Di Tacchio: “Volevamo regalare un sogno ad una città intera. E’ mancata un pò di lucidità”

Il centrocampista del Catania Francesco Di Tacchio, in sala stampa, a commento della vittoria di Pescara rivelatasi inutile ai fini del passaggio del turno:

“L’amarezza è tanta perchè la partita stava andando come l’avevamo immaginata. Forse serviva un pò più di lucidità perchè il tempo a disposizione c’era, dispiacere avere preso quel gol in contropiede. Ora è prematuro parlare e dire che ci riproveremo l’anno prossimo perchè bisogna smaltire questa delusione. Ci credevamo, tutto l’ambiente ci credeva e dispiace non avere regalato questo sogno ad una intera città”.

“Ai punti meritavamo qualcosa di più. All’andata abbiamo avuto diverse occasioni, ma loro sono stati bravi a rimanere sempre in partita, a non disunirsi e trovare il gol del vantaggio. Penso che la gara che dovevamo fare a Pescara era questa, provando ad attaccare dal primo secondo. Ripeto, forse è mancata un pò di lucidità dopo l’1-0. Avevamo le armi per fare male al Pescara. Gol di Montalto? Nello sviluppo dell’azione noi dal campo non abbiamo avuto alcuna percezione che il pallone potesse essere uscito fuori sul cross dalla destra”.

