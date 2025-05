DALLA SALA STAMPA – Ierardi: “Mi ha aiutato la gara di Monopoli. Mai sentito in discussione, il mister ha fiducia in me”

In sala stampa, il commento del difensore del Catania Mario Ierardi, entrato nel tabellino dei marcatori contro il Giugliano al “Massimino”:

“Sono contento soprattutto perchè è arrivato un gol che serviva alla squadra in un momento in cui stavamo concedendo un pò troppo. Ci siamo tirati fuori da una situazione che diventava pericolosa. La mia crescita? E’ anche di natura mentale, dipende da un mix di cose. E’ sempre stato il mio modo di giocare, quello di aiutare la squadra anche in fase offensiva. Ad inizio stagione non ci sono riuscito ed io un pò mi mangio le mani perchè abbiamo passato anche dei momenti brutti in cui avrei potuto aiutare la squadra in diverse occasioni e non l’ho fatto. Ora cerchiamo di proseguire su questa strada”.

“Personalmente mi ha aiutato la partita di Monopoli perchè giocavo poco, c’era il mercato aperto e le voci si susseguivano, non è mai facile stare sul pezzo in questi casi ma non mi sono mai sentito in discussione. Anche se stavo giocando meno ho tenuto alta la concentrazione e non mi sono abbattuto, conoscendo le mie caratteristiche ho cercato di dimostrare le mie potenzialità. La rosa del Catania è grande, tutti sono potenziali titolari. Credo che il mister abbia fiducia in me“.

“Fisicamente stiamo bene, abbiamo passato momenti dove eravamo davvero contati, invece adesso siamo quasi del tutto al completo. Il fatto di esserci sbloccati mentalmente alla prima gara dei playoff ci darà una mano, adesso affrontiamo di nuovo il Potenza a distanza di poco tempo, abbiamo ancora il doppio risultato a disposizione e andiamo avanti così”.

