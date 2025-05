DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Il Pescara non è stato migliore di noi nei 180′. Anno intenso con tante difficoltà, playoff di grande spessore”

L’allenatore del Catania commenta in sala stampa l’eliminazione dai playoff ad opera del Pescara. Ecco quanto evidenziato:

“C’è delusione. Onestamente è molto difficile stabilire chi meritasse di passare il turno, perchè a Catania non credo sia stato tanto pericoloso il Pescara. All’Adriatico ha creato forse più dell’andata perchè noi dovevamo per forzare fare due gol, probabilmente potevamo fare qualcosa di meglio nella gestione del risultato, essere maggiormente lucidi, concludere l’azione con Stoppa o spendere un fallo in occasione della ripartenza del Pescara sull’1-1. I ragazzi l’hanno tenuta aperta fino alla fine, li ringrazio per quello che hanno dato soprattutto in questi playoff”.

“Per me nell’arco dei 180′ il migliore non è stato il Pescara, però complimenti alla squadra biancazzurra per il passaggio del turno, vanno riconosciuti i meriti alla squadra biancazzurra che in campionato ha fatto meglio usufruendo del vantaggio del piazzamento finale in classifica. Loro hanno una linea difensiva alta, gli attaccanti ti costringono a faticare, a venire dietro, noi nel secondo tempo abbiamo messo più calciatori offensivi davanti”.

“E’ stato un anno intenso con tante, tante difficoltà per i ragazzi, per la società, per tutti. Solo chi le ha vissute può capirlo. Bravi i ragazzi a rimanere in piedi, ad un certo punto eravamo quasi fuori dai playoff ma abbiamo recuperato tanti giocatori e la squadra ha ricominciato di nuovo spingere fino ad arrivare a questo punto dei playoff nel miglior modo possibile, secondo me disputando degli spareggi di grande spessore”.

