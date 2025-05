DALLA SALA STAMPA – Toscano: “Mercoledì si gioca il secondo tempo. Crederci, l’impresa è possibile”

Le parole del tecnico rossazzurro Domenico Toscano in sala stampa, a commento della sconfitta interna contro il Pescara:

“Il rammarico c’è per la prestazione fatta, ma lasciamola a casa. E’ finito il primo tempo, mercoledì si giocherà il secondo da 90′. Noi abbiamo fatto molto meglio nel primo tempo, dove meritavamo di passare in vantaggio. Questo forse è il rammarico principale. Nella ripresa, invece, meglio loro ma senza creare grossi pericoli, potevamo essere più incisivi e pericolosi. Abbiamo fatto dei cambi come in altre partite – venivamo da 3 gare consecutive a distanza ravvicinata – con l’intenzione di dare maggiore pericolosità, freschezza, energia. A volte va bene, altre volte meno bene. Sturaro è stato generoso, ha cercato di dare energia e spinta alla squadra come Dalmonte. Sicuramente potevamo fare meglio anche in occasione del gol subito”.

“Dobbiamo resettare questa gara e portarci dietro la sensazione che si può fare l’impresa. Ci devi credere, perchè io ho ricavato l’impressione che l’impresa è possibile. Al di là delle assenze per squalifica, conta lo spirito di chi scende in campo quando affronti questo tipo di partite. Chi giocherà dovrà essere convinto di credere che si possa ribaltare la situazione, pensando anche che in trasferta abbiamo sempre fatto grandi prestazioni. Ci sono 90 minuti a disposizione, due gol si possono fare all’inizio, alla fine, in qualsiasi momento puoi cambiare l’inerzia della partita. Ripeto, bisogna avere fiducia e andare a Pescara convinti”.

“Jimenez? E’ stato protagonista in diverse occasioni nel corso della stagione. Deve capire come lo è stato e con quale approccio si è rivelato determinante. Montalto al posto di Celli? Mancavano 6 minuti, nell’arco dei 180′ una delle due partite la devi vincere. Se non provi a vincerla in casa mettendo più attaccanti davanti, quando lo fai?”.

