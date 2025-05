DE GIORGIO (all. Potenza): “Catania tra le squadre più strutturate. Servirà il 100% in tutto, ragazzi mentalmente carichi”

Vigilia di Catania-Potenza. Dopo le parole pronunciate nell’immediato post gara contro il Picerno, l’allenatore rossoblu Pietro De Giorgio torna in sala stampa sul match in programma al “Massimino”. Queste le sue dichiarazioni:

“Sarà una gara tosta, maschia, contro una squadra forte, lo sappiamo bene e la conosciamo. Abbiamo un risultato a disposizione, andiamo lì per fare la nostra partita e cercare di sbloccarla prima possibile. Non incontriamo un avversario semplice ma credo che anche loro sanno di affrontare una sfida importante ed impegnativa. Abbiamo giocato contro poco tempo fa, perdendo una gara combattuta al 90′. Partita aperta, complessa per entrambe le squadre. Il Catania ha forza e struttura fisica. E’ una delle formazioni più strutturate del campionato, troveremo un ambiente difficile“.

“Deve essere una gara di cuore, queste sono partite dove noi abbiamo bisogno del 100% soprattutto da parte di chi subentra. C’è bisogno di qualità, forza fisica, vincere i duelli soprattutto aerei. C’è da stare attenti sulle palle inattive. Se vogliamo portare a casa il risultato devi dare il 100% sotto tutti gli aspetti. Ci vuole coraggio e personalità in queste partite, ma la mia squadra ha già dimostrato di avere queste caratteristiche. Dovremo scendere in campo con testa giusta, le preventive saranno importanti. Ci aspettiamo una partenza forte da parte del Catania perchè il loro pubblico ti porta a dare qualcosa in più soprattutto all’inizio”.

“Dobbiamo stare attenti alla loro partenza e a tutto, in generale, perchè mi aspetto qualsiasi tipo di atteggiamento dal Catania che ha giocatori esperti, che sanno quando abbassare i ritmi del match, quando andare in gestione, quando farti male. Hanno giocatori con categorie importanti alle spalle e una conoscenza calcistica che gli permette di assumere atteggiamenti diversi nell’arco della partita stessa”.

“Stiamo bene fisicamente, ma anche mentalmente perchè il successo col Picerno ci ha dato l’entusiasmo che mancava e la forza di andare avanti. Vedo nei ragazzi tanta carica a livello mentale, questa deve spingerti ad andare oltre la stanchezza, la forza ed il sostegno del pubblico avversario. Non è vero che non abbiamo niente da perdere. Il nostro sogno è quello di passare il turno, anche se non sarà facile”.

