DE GIORGIO (all. Potenza): “Grande rammarico. Complimenti al Catania, può arrivare seriamente fino in fondo”

L’allenatore del Potenza Pietro De Giorgio commenta così l’eliminazione della sua squadra dai playoff a Catania, in sala stampa. Ecco quanto evidenziato:

“C’è grande rammarico per com’è andata la partita. Innanzitutto non ci aspettavamo questo atteggiamento tattico da parte del Catania, venuto a prenderci molto più alto. Ci abbiamo messo un pò di tempo per trovare qualche soluzione, quando l’abbiamo trovata siamo stati pericolosi con Petrungaro, abbiamo avuto 2-3 situazioni sulla nostra sinistra. Siamo stati bravi anche su palla inattiva, sapendo che loro hanno ragazzi con un grande piede, giocatori strutturati, molto bravi all’impatto. Dispiace perchè il rigore sarebbe stato per noi importante a pochi minuti dalla fine, dispiace anche per la ribattuta sul rigore stesso. Mi sento di fare i complimenti al Catania perchè abbiamo assistito ad una bella partita contro una squadra forte, tornata a regime, di valore“.

“Ho baciato tutti i miei giocatori, venuti qui con grande personalità nonostante qualche passaggio sbagliato in più. Tecnicamente stasera abbiamo sbagliato tanto però fondamentalmente abbiamo subito solo la traversa su una gran conclusione di Stoppa e su palla inattiva ci avevano impensierito ma abbiamo tenuto botta. Non abbiamo mai lasciato l’avversario da solo a colpire, siamo sempre arrivati ad infastidirlo. Ripeto, grande rammarico ma usciamo a testa alta da questo campionato. Sono molto fiero della mia squadra, credo che quest’anno abbia divertito e si sia divertita facendo un percorso importante, noi siamo una delle squadre più giovani del campionato, e 7/11 della rosa non hanno un torneo da protagonisti alle spalle. Li ringrazio, meritano tanto”.

“Abbiamo giocato molto di più sulla nostra sinistra per l’assetto tattico del Catania perchè a desta avevamo poco spazio per giocare, a sinistra invece più giro palla e trovavamo più buchi. Loro a destra uscivano con maggiore pressione venendo a prenderci uomo contro uomo. Non è stato semplice però la mia squadra ha avuto la personalità di giocare sempre, corto e a volte lungo. Petrungaro ci dava gamba nel primo tempo, Rosafio qualità, nella ripresa abbiamo inserito anche Schimmenti e D’Auria. Era un pò quello volevamo, portare la gara sullo 0-0 e giocarci il tutto per tutto negli ultimi 15 minuti mettendo in campo Selleri e Mazzeo. Non volevo togliere Caturano perchè in area è sempre pericoloso. Gli ho affiancato un’altra prima punta, abbiamo dato più ampiezza”.

“Il Catania nel girone di ritorno ha trovato la quadra, ha recuperato tanti giocatori. Come tutte le squadre che cambiano tanto, i primi 6 mesi vanno un pò via per la conoscenza tra i giocatori in campo e nello spogliatoio. Abbiamo incontrato una squadra davvero all’altezza, forte, che vedo tra le favorite perchè ha la possibilità con cinque cambi importanti di fare la partita con gli stessi ritmi. Può arrivare fino in fondo, lo può fare seriamente perchè è una squadra davvero forte e organizzata, con struttura fisica, tanta qualità e giocatori che calciano molto bene la palla. Stasera sono stati bravi nella fase di non possesso, per Caturano non era facile”.

