DI GENNARO: il difensore punta alla quarta promozione in B, spera di riuscirci in rossazzurro

E’ stato il primo, dopo l’eliminazione dai playoff, a scrivere sui social lanciando un assist alla società rossazzurra nella misura in cui Matteo Di Gennaro percepisce che il gruppo di quest’anno merita una seconda possibilità in vista della prossima stagione. Il difensore del Catania, contrattualmente legato al club fino a giugno 2027, dovrebbe essere uno dei punti fermi nel 2025/26.

Di Gennaro ha fortissimamente voglia di Catania, a meno di sorprese ci sarà spazio per una riconferma dell’ex calciatore della Carrarese. Nell’annata di recente trascorsa credeva tanto nella possibilità di realizzare un’impresa in quei playoff che proprio un anno fa Di Gennaro vinse con i marmiferi, piegando la resistenza di quella che era la principale favorita per la vittoria finale degli spareggi promozione, il Vicenza.

L’auspicio del giocatore classe 1994 è di rivivere, alle pendici dell’Etna, quei momenti di gioia per il salto di categoria. Di Gennaro, tra l’altro, è uno “specialista“ in promozioni in cadetteria. E’ salito in B nella stagione 2020-21 con l’Alessandria passando dai playoff e nel 2022-23 vincendo direttamente il campionato con la Feralpisalò, prima della citata vittoria di Carrara. Proseguire l’esperienza sotto il Vulcano è il desiderio del centrale difensivo che il 2 giugno compirà 31 anni. Sognando la quarta promozione dalla C alla B in carriera.

