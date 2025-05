DI GREGORIO: “Il Catania si è svegliato troppo tardi in campionato”

Il commento di Luca Di Gregorio, ex calciatore, opinionista e consigliere provinciale Figc, ai microfoni di Telecolor sull’eliminazione del Catania dai playoff contro il Pescara:

“Il Catania ha fatto la partita che doveva fare a Pescara. Guglielmotti sulla destra ha provato a sfondare più di una volta nel primo tempo, la squadra ha avuto anche qualche occasione limpida esponendosi al contropiede pescarese perchè c’era da rischiare. Il Catania ha aspettato prevalentemente nel primo tempo, ha affondato nella ripresa mettendo poi tutti gli uomini d’attacco a disposizione riuscendo a trovare la vittoria. E’ clamoroso vincere a Pescara 2-1 e non passare il turno. Il rammarico è stato quello di avere perso la qualificazione in casa, in generale in campionato con delle battute d’arresto evitabili. Il Catania si è svegliato troppo tardi, poteva arrivare benissimo al terzo posto in classifica se non avesse avuto blackout durante la stagione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***