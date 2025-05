DI TACCHIO a Telecolor: “Siamo dispiaciuti, ci abbiamo provato con tutte le nostre forze”

Il centrocampista Francesco Di Tacchio ai microfoni di Telecolor ha commentato l’eliminazione dai playoff di Serie C:

“Ci abbiamo provato con tutte le nostre forze, venendo a Pescara a fare la nostra partita. Un peccato non essere riusciti nell’impresa. Non siamo stati bravi a gestire il vantaggio: il rammarico è tanto. Abbiamo tentato di fare ciò che ci ha chiesto il nostro allenatore. Siamo dispiaciuti. Ci credevamo tutti. Per noi è stata una stagione particolare, con gli infortuni che ci sono stati: per l’allenatore è stato difficile pure preparare le partite”.

“Ci siamo ricompattati quando abbiamo recuperato tutti i calciatori. Sapevamo che i playoff sarebbero stati un campionato a parte, noi arrivavamo di slancio ma non è andata come speravamo. Ancora è presto per parlare del futuro, però sono a disposizione della società: qualsiasi scelta del club sarà accettata, anche se ho avuto dei problemi fisici io a Catania sono stato sempre bene”.

