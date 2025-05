DI TACCHIO: “E’ stata un’annata difficile. Futuro? Mi rimetto alla decisione del club”

L’esperto centrocampista del Catania Francesco Di Tacchio, ai microfoni di TuttoSalernitana commenta l’annata rossazzurra appena conclusa attendendo di conoscere le decisioni del club in merito al suo futuro:

“Dal punto di vista personale è stata un’annata difficile. A inizio anno ho subito un intervento importante e sono tornato soltanto a febbraio, mettendomi a disposizione nel finale di campionato. Purtroppo non siamo riusciti a regalare un sogno alla tifoseria, perdendo gli spareggi contro il Pescara. Ci tenevamo tanto a far gioire una piazza importante come la nostra. Futuro? Ho un altro anno di contratto, ma mi rimetto alla decisione della società. Qualunque scelta facciano per me va bene e non ci saranno problemi”.

