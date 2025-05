DINI a Telecolor: “Questo è il calcio, ma uscire così fa male”

Il portiere Andrea Dini commenta l’uscita del Catania dai playoff ai microfoni di Telecolor: “La squadra ha dato veramente tutto, usciamo dalla competizione a testa alta – ha dichiarato in lacrime -. Sono dispiaciuto, volevamo un epilogo diverso. Attraversavamo una fase di crescita costante, purtroppo fa male uscire in questo modo ma è il calcio e lo dobbiamo accettare. Ora vedremo quel che succederà, noi abbiamo fatto tutto il possibile per andare avanti nei playoff”.

