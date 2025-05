DINI a Telecolor: “Situazione del rigore studiata in allenamento, vogliamo giocarci le nostre carte in questi playoff”

Assoluto protagonista del match vinto dal Catania contro il Potenza, il portiere Andrea Dini ha risposto alle domande dei giornalisti e degli opinionisti di Telecolor. Ecco le sue dichiarazioni:

“Avevamo studiato la situazione del rigore, abbiamo fatto un grandissimo lavoro in allenamento, studiando il loro rigorista. Ho intuito grazie a quanto abbiamo fatto insieme al preparatore dei portieri. Un estremo difensore vive per queste emozioni. Ci sono tante emozioni che non si possono spiegare a parole, è stato un momento decisivo della partita: non era giusto andare a casa dopo la partita che avevamo fatto”.

“La squadra ha la consapevolezza di potersela giocare in questi playoff, non stiamo giocando per fare la comparsata. Sono venuto a Catania per parare e sto facendo il mio lavoro. Nel primo tempo ho dovuto fare una parata che è stata abbastanza difficile, quello che è importante stasera è la prova di squadra. C’è stata una svolta a livello di compattezza del gruppo. Tanti giocatori sono stati fuori per infortunio. Con il mister siamo stati bravi a unire, a costruirci una corazza e secondo me è stata la cosa più importante che abbiamo fatto in questi mesi”.

