EX ROSSAZZURRI – Busetta: “Catania, Inglese indispensabile. Alzare il livello delle prestazioni”

L’ex allenatore rossazzurro Angelo Busetta, originario di Palermo ma che ormai si sente catanese a tutti gli effetti perchè vive ai piedi dell’Etna da 60 anni, formula alcune riflessioni sul Catania dopo la vittoria per 3-2 contro il Giugliano, nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’ ai microfoni di Telecolor:

“Due risultati su tre a disposizione per il Catania? E’ il campo che decide tutto e bastano anche 4-5 minuti per capovolgere un risultato. Il Catania deve semplice giocare come sa giocare. E’ una squadra che si complica la vita, non riesce a fare tutto con naturalezza nella gestione della partita, gli piace il rischio ma fa male rischiare nel calcio”.

“Lo definisco un Catania autolesionista, che riesce a fare cose buone e meno buone, poi compensa, ritorna a fare qualcosa d’importante e nuovamente fa cattive cose. Questo aspetto bisogna aggiustarlo perchè man mano che vai avanti trovi ancora più qualità. Bisogna alzare il livello delle prestazioni e non avere degli scompensi, dimostrando una maggiore personalità e continuità. Questo intercalare di prestazione deve migliorare, il Catania non ha costanza di rendimento”.

“Il Potenza? Il Giugliano è una squadra giovane, adesso vai ad incontrare una squadra più esperta, da prendere con le pinze, che ha delle buone individualità soprattutto in avanti dove spicca un goleador di razza che va sempre a doppia cifra. Se trovi gente ‘con i baffi’ hai grosse difficoltà perchè non ti perdonano gli errori. Inglese? E’ un giocatore indispensabile per la squadra, ha più personalità degli altri e possibilità di andare a segno perchè è abituato a fare gol”.

