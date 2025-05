EX ROSSAZZURRI – Carra (D.G. SPAL): “Salary Cap si applicherà ai contratti nuovi. Italia unica nazione con 100 squadre professionistiche”

A proposito dell’introduzione del Salary Cap, l’ex dirigente del Catania Luca Carra – attuale Direttore Generale della SPAL – ha fatto il punto della situazione ai microfoni di Telestense. Ecco quanto evidenzia lospallino.com:

“L’anno prossimo sarà introdotto per vedere come può funzionare. Si applicherà solo ai contratti nuovi. L’idea è un monte stipendi fisso collettivo, stabilito in base ai costi degli anni precedenti. Se sfori il tetto salariale hai un limite anche sul contratto del singolo giocatore. Poi ci saranno una serie di sanzioni previste per chi dovesse sforare. E’ stata introdotta una fideiussione più alta, verrà introdotto anche un indice che tiene conto di costi e ricavi che ti vieta di spendere troppo rispetto a quanto ricavi”.

Carra si è anche soffermato sul format del campionato: “60 squadre sono tante e l’Italia è l’unica nazione con 100 squadre professionistiche. Non è tanto il numero, ma sono i ricavi che hanno le squadre di Serie C a rappresentare un problema. O i ricavi diventano molto più alti, oppure non puoi permetterti 60 squadre in Serie C perchè vanno divisi per troppe società. E’ risaputo in Lega che la situazione è quasi insostenibile. Ogni anno ci sono fallimenti perchè la Serie C ha costi elevatissimi e ritorni minimi. Già la B ha ricavi otto/dieci volte superiori alla C. La mia paura è che sia un’altra estate di tribunali, che poi portano ritardi nella compilazione dei gironi e dei calendari”.

