EX ROSSAZZURRI – De Luca: “Catania, esperienza bellissima ma ho sofferto non giocando con continuità”

Era il mese di settembre del 2024 quando la ‘zanzara’, Giuseppe De Luca, ebbe modo di salutare i tifosi del Catania via social dopo la risoluzione del contratto che lo legava al club parlando di “scelta dolorosa, sofferta ma necessaria per il bene di tutti”, ringraziando il popolo rossazzurro per il supporto e per avere trascorso sotto l’Etna “momenti indimenticabili che resteranno sempre dentro di me”.

Per l’attaccante quest’anno in forza al Pompei (Serie D) Catania rappresenta casa, lo ha spesso ricordato. Adesso, in un’intervista concessa a ilsognonelcuore.com è tornato sull’esperienza catanese aggiungendo: “Catania è stata una bellissima parentesi, ma abituato a giocare sempre ho sofferto il non poter mostrare a pieno le mie qualità. Ho “perso” due anni, non giocavo con continuità. La piazza tuttavia, merita sicuramente un palcoscenico importante, come la Serie A”. De Luca ha totalizzato con la maglia del Catania 44 presenze tra D e C condite dalla realizzazione di 9 gol e 4 assist.

