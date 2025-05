EX ROSSAZZURRI – Giuseppe Russo: “Impressionato dall’atteggiamento del Catania. E’ cambiato lo spirito all’interno del gruppo”

Catanese classe 1983, l’ex centrocampista del Catania Giuseppe Russo commenta la prestazione offerta dai rossazzurri al cospetto del Potenza, ai microfoni di Telecolor:

“Sono rimasto veramente sorpreso dall’atteggiamento del Catania, molto aggressivo. Ha preparato benissimo la partita mister Toscano. Bravi i quarti di centrocampo ed i braccetti dietro a scalare, Anastasio si è fatto trovare spesso pronto a livello propositivo e ad accorciare. Il Catania ha spinto molto sulla fascia sinistra, tenendo benissimo il campo. Il Potenza è una squadra che inizia quasi sempre l’azione dal basso, ma ha faticato a venire fuori per merito del Catania”.

“Nell’arco dei 90′ minuti più recupero, a parte l’episodio del rigore il Catania ha meritato la vittoria costruendo dall’inizio, tenendo i ritmi alti e sempre basso il baricentro del Potenza. Questa è stata la vittoria del gruppo, la vittoria di uno spirito che si è andato a sviluppare ed è cambiato secondo me da qualche mese a questa parte”.

“Dini dal suo arrivo, a parte delle ottime prestazioni abbiamo visto un ragazzo che ha dato un equilibrio anche a livello mentale al reparto difensivo, trasmettendo sicurezza in tantissime occasioni, questo è il frutto di cinque mesi di lavoro. L’ho visto esultare sempre con discrezione. Il rigore di Caturano è stato calciato in modo angolato e forte, Dini ha avuto l’intuizione di partire in anticipo effettuando un bellissimo intervento”.

“Combinazione Dalmonte-Inglese? Stessa situazione di palla scoperta del ‘Viviani’, i difensori in area si sono persi l’uomo alle spalle. Il Potenza ha peccato nell’assetto difensivo, c’è stato un momento nella ripresa che aveva alzato un pò il baricentro ma i cambi di Toscano hanno avuto ragione perchè il Catania con forze fresche è riuscito a tenere sotto pressione i rossoblu. Si vedono le giocate provate e riprovate in allenamento, con il tempo i giocatori si conoscono meglio allenandosi con continuità”.

