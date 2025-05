EX ROSSAZZURRI – Lucarelli: “Quest’anno non ho trovato la proposta che mi ha fatto battere il cuore”

“Quest’anno è stata un pò colpa mia perchè ho avuto diverse proposte ma probabilmente non ho trovato quella che mi ha fatto battere il cuore ed ho preferito evitare”. Ha parlato così l’ex allenatore del Catania Cristiano Lucarelli, ai microfoni di TMW Radio. Nei mesi scorsi, in particolare, per lui si è parlato di un possibile approdo sulla panchina del Cosenza, club fresco di retrocessione in C, ma poi non se ne fece nulla. Adesso vediamo se Lucarelli riuscirà a trovare nuova sistemazione in panchina. Il tecnico livornese è ancora sotto contratto col Catania fino a giugno del prossimo anno. Qualora fosse pronto a tornare in pista, pertanto, dovrebbe prima risolvere l’accordo con la società rossazzurra.

