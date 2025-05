EX ROSSAZZURRI – Marcolin: “Il ‘Massimino’ può fare la differenza, la B è nelle corde del Catania”

L’ex rossazzurro Dario Marcolin, che i tifosi del Catania ricordano per i suoi trascorsi sotto l’Etna da vice di Sinisa Mihajlovic e da allenatore in prima, ai microfoni di Antenna Sicilia parla così delle possibilità di vittoria dei playoff della squadra allenata da Mimmo Toscano:

“Il Catania è una squadra forte. Quest’anno ha avuto un pò di alti e bassi anche per via dei tanti infortuni riportati, però poi arrivare ai playoff rappresenta un momento dove lo stadio si riempie e ti dà una spinta in campo. Questo peso specifico secondo me può fare la differenza. Sarebbe bello poter rivedere il Catania in Serie B, gli faccio un augurio affinchè questo accada ed è nelle corde del Catania”.

