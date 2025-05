EX ROSSAZZURRI: Nicastro saluta il secondo turno nazionale dei playoff

E’ andato a segno nella gara d’andata, ma il suo gol non è bastato. L’attaccante Francesco Nicastro, che compirà 34 anni nel mese di ottobre, saluta i playoff tra le fila della Vis Pesaro. L’esito del doppio confronto con il Pescara, valido per il secondo turno della fase nazionale, premia infatti gli abruzzesi. Si conclude, dunque, l’annata di Francesco Nicastro, autore di 8 reti in questa stagione tra campionato (Serie C girone B), Coppa Italia di categoria e spareggi promozione.

Il giocatore nativo di Caltanissetta è un ex Catania, essendo cresciuto proprio nelle giovanili del club rossazzurro. In passato Nicastro è stato valutato dalla società etnea come possibile rinforzo per il reparto avanzato. Lo stesso calciatore classe 1991 commentò così le indiscrezioni che circolavano nel 2019 a La Sicilia: “Tornerei volentieri, mi piacerebbe poter coronare il sogno di giocare in prima squadra dopo aver militato nelle giovanili per quattro stagioni. Sono caduto mille volte e mille volte mi sono rialzato, ho tanto da dare ancora”.

Alla fine l’attaccante non è tornato a vestire la maglia rossazzurra proseguendo la carriera con Catanzaro, Padova, Pontedera e Vis Pesaro. In carriera ha anche fatto parte degli organici di Pisa, Milazzo, Bellaria, Juve Stabia, Perugia, Pescara, Foggia e Ternana.

===>>> PLAYOFF: primo turno nazionale, gli ex Catania che salutano la competizione

===>>> PLAYOFF: secondo turno del girone, gli ex Catania che salutano la competizione

===>>> PLAYOFF: primo turno del girone, gli ex Catania che salutano la competizione

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***