EX ROSSAZZURRI – Oliveira: “Il Catania ha grandi possibilità di andare in B”

Si mostra particolarmente fiducioso per il Catania, in vista dei playoff, l’ex attaccante rossazzurro Luis Oliveira. Il ‘Falco’, che nel passato ha spinto l’Elefante a suon di gol, nonostante le difficoltà incontrate in campionato vede positivamente il piazzamento finale al quinto posto. Queste le parole di Lulù Oliveira ai microfoni di Antenna Sicilia: “Credo che il Catania abbia grandissime possibilità di andare in Serie B il prossimo anno. Dipenderà da loro. Adesso hanno due risultati su tre a disposizione per accedere al turno successivo dei playoff e giocarlo nuovamente in casa. Il Catania può fare impazzire questa gente, che merita il salto di categoria”.

