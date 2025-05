EX ROSSAZZURRI – Pecorino: “Avere giocato a Catania tra i sogni realizzati”

Ospite della trasmissione ‘”‘Passione Frosinone’, sulle frequenze radiofoniche di HitFM e Radio Day, l’attaccante ex Catania Emanuele Pecorino, ora in forza al Frosinone. Ecco quanto si legge su tuttofrosinone.com:

“Il mio obiettivo è quello di proteggere la palla e poi magari attaccare la porta avversaria, sperando che poi arrivi qualche pallone lì. Faccio un lavoro ‘sporco’ che mi piace e che è dovuto anche al mio fisico possente. Non sono un brevilineo, ma ho le leve lunghe e ho una struttura fisica imponente. Quindi faccio a ‘sportellate’ con i difensori avversari per aiutare i miei compagni e per la squadra. Conta prima di tutto portare il risultato a casa. Poi è ovvio, io sono sempre un attaccante, voglio far gol perchè per me segnare è ossigeno”.

“Questa piazza a me sta dando tanto, sia da un lato umano e anche calcisticamente perchè comunque mi sta facendo crescere. Io qui mi sento a casa, come se stessi nella mia Catania. Sento molto vicino a me le persone di Frosinone. Sogni avuti sin da piccolo? Tra giocare nella squadra della mia città, fare gol nel derby, andare al Milan e alla Juventus, ho tolto qualche sassolino dalla scarpa. Le emozioni vissute sono tantissime, giocare per il Catania per me era bellissimo”.

