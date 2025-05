EX ROSSAZZURRI – Reginaldo: “Spero che il Catania s’imponga con forza nei playoff”

Una non è riuscita a qualificarsi nei playoff, l’altra ha staccato il pass per gli spareggi promozione in Serie C attraverso il piazzamento al quinto posto. Parliamo rispettivamente di Trapani e Catania. L’ex attaccante rossazzurro Reginaldo, che ha indossato in carriera anche la casacca granata, si esprime in questi termini sulle due squadre siciliane ai microfoni di news.superscommesse.it:

“Trapani? Non è facile quando sei una neopromossa, nonostante le ambizioni, soprattutto sulla carta, fossero altre. In Serie C ti ritrovi ad affrontare squadre compatte, con gruppi collaudati come ad esempio Cerignola e Monopoli. Quest’anno la salvezza tranquilla è già tanta roba, dovranno riprovarci il prossimo anno. Il Catania? A livello di blasone non c’entra davvero nulla con la Serie C. Spero che gli etnei con Toscano possano imporsi con forza nei playoff, dando filo da torcere a tutti”.

Il pensiero di Reginaldo sul Catania, arriva a distanza di quattro mesi da altre dichiarazioni in cui il brasiliano sottolineava con convinzione come Toscano, con il quale ha vinto un campionato di C alla Reggina, stesse cercando un modo per risollevare il Catania al più presto. I progressi, negli ultimi tempi, effettivamente ci sono stati. Adesso vedremo se Toscano e la sua squadra sapranno giocarsela fino in fondo ai playoff.

