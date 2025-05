FOTI: “Catania, tanti errori tecnici a Potenza ma conta vincere. Rivitalizzato Inglese”

Rosario Foti, ex allenatore di tante squadre (siciliane e non solo) è stato ospite ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’. Ecco le parole evidenziate dopo Potenza-Catania:

“Quando si vince bisogna essere sempre contenti, perchè il calcio è un gioco particolare dove il risultato è – purtroppo o per fortuna – la cosa che più di tutto conta. Lo dice la storia dei campionati. Quindi un pò di gioia è giusto che la squadra ce l’abbia dopo la vittoria di Potenza. Analizzando la partita, ci sono stanti tantissimi errori tecnici, tanti passaggi sbagliati, errori nei disimpegni”.

“Ne è scaturita una gara dove è stata data al Potenza la possibilità di avere un pò più di possesso palla rispetto a quanto avrebbe potuto averne se ci fossero stati meno errori nel palleggio. La circolazione di palla non è stata pulita come altre volte ma Toscano ha saputo leggere bene l’incontro effettuando i giusti cambi nel momento opportuno. Conta avere trovato le opportunità che hanno portato il Catania alla vittoria rivitalizzando Inglese, un giocatore importantissimo per il futuro rossazzurro in questa stagione”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***