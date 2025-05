FOTI: “Il Catania ha i mezzi per ribaltare il risultato”

Rosario Foti, ex allenatore di tante squadre (siciliane e non solo) è stato ospite ai microfoni di Telecolor nel corso della trasmissione ‘Diretta Stadio’. Ecco le parole evidenziate dopo Catania-Pescara:

“E’ stata una gara tremendamente equilibrata, giocata ritmo alto, con tanta intensità, tanto agonismo, squadre corte. Sarà determinante la condizione atletica e nervosa in vista del match di ritorno, il recupero delle risorse organiche e soprattutto mentale. Nella gara di ritorno la partita sarà ancora più in bilico. Il Catania ha portato più palloni dentro l’area avversaria, l’incontro è stato gradevole e godibile tra le due squadre”.

“In un match che è stato monotematico nell’equilibrio, difficile che qualcuno potesse pensare che il Catania uscisse sconfitto dal campo perchè tranne il gol il Pescara non ha quasi mai centrato lo specchio della porta. Prestazione combattuta, un pizzico meglio ha fatto il Catania per le opportunità e le insidie portate nella porta avversaria. Sul piano tattico si è un pò rotto l’equilibrio ma non si può condannare assolutamente la scelta del tecnico di inserire a pochi minuti dal 90′ un giocatore con caratteristiche offensive (Montalto) per tentare di ottenere il gol. Se il Catania avesse sbloccato la partita sarebbe stato molto più semplice. Adesso è difficile ma nel calcio non ha mai vinto nessuno fino a quando non si concludono i minuti a disposizione, il Catania ha i mezzi per potere ribaltare la partita”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***