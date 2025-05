FUTURO DA SCRIVERE: la piazza alla finestra in attesa di passi concreti

La partita di Pescara ormai fa parte del passato, il Catania deve guardare avanti e iniziare a pianificare il futuro. L’esito di un’annata calcistica interlocutoria come quella appena trascorsa non può essere salutato favorevolmente da una piazza che aspira legittimamente a recitare un ruolo da protagonista nel campionato che verrà.

La stagione sportiva alle porte sarà la quarta della gestione Pelligra alle pendici dell’Etna. Dopo aver rigenerato i colori rossazzurri nell’estate 2022, vinto il torneo di Serie D al primo colpo e ottenuto due piazzamenti di classifica modesti in Serie C (13° e 5° posto) con in mezzo la conquista della Coppa Italia di categoria, è giunto il momento di compiere il salto di qualità definitivo sul campo e dietro le scrivanie dirigenziali. La Catania sportiva vuole vincere e riappropriarsi di palcoscenici consoni alla storia e al blasone del club dell’Elefante.

Amministrare una società di calcio richiede oneri e onori ma soprattutto risposte immediate per delineare il futuro. L’arrivo del nuovo direttore generale Alessandro Zarbano (già operativo da giorni, si attende soltanto l’ufficialità dell’accordo) e la probabile conferma del diesse Daniele Faggiano rappresentano i primi tasselli della ripartenza. Resta da definire l’intesa con mister Mimmo Toscano, il quale ha ripreso stamane a lavorare sul campo con la squadra dopo l’eliminazione dai play-off. Il trainer calabrese intende sedersi al tavolo e aprire il dialogo con la dirigenza affinché riceva garanzie sulla competitività futura del progetto tecnico.

La prosecuzione del rapporto con il Catania passa da un rafforzamento della struttura tecnica e della squadra in sede di calciomercato. Alla base da cui ripartire serviranno un paio di elementi per reparto nell’ottica di alzare il tasso tecnico dell’organico. Tra campo e mercato si prospetta quindi un’estate di lavoro intensa, tra rientri dai prestiti, contratti da gestire e giocatori da acquistare e cedere. Il futuro resta un libro bianco su cui scrivere, la piazza sta alla finestra in attesa di passi concreti.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***