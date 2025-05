GIOVANILI CATANIA – Biagianti: “Da Butano a Corallo, crescita importante. Vissute grandissime emozioni”

L’allenatore della Primavera rossazzurra Marco Biagianti fa un bilancio della stagione appena conclusa attraverso i canali ufficiali del Catania:

“E’ stata un’annata sicuramente positiva, non solo per quanto riguarda l’aspetto della classifica o l’entrata nei playoff che sono sempre risultati importanti, ma anche perchè i ragazzi durante le settimane hanno lavorato con grande determinazione e intensità, che è quello che chiediamo tutti i giorni. Allenarsi con la prima squadra è uno step di crescita ancora più importante, tanti di loro lo hanno fatto soprattutto per bravura, esordendo anche in C con questa bellissima maglia ed è qualcosa che rende orgogliosi tutti”.

“Butano? Ha fatto un grandissimo salto perchè era ancora un Under 17 nazionale. E’ stato praticamente tutto l’anno con la prima squadra, ha giocato da titolare una partita molto delicata e importante, si è fatto trovare pronto addirittura con un clean scheet. Oscar Allegra? L’unico neo, purtroppo, è che la parte finale l’ha saltata a causa di un piccolo infortunio ma anche per lui l’annata è stata molto positiva ed è cresciuto tantissimo. Già dai primi allenamenti in prima squadra mister Toscano ha voluto tenerlo perchè possiede caratteristiche importanti in fase difensiva, sia come centrale che come esterno ha fatto davvero molto bene”.

“Carmelo Forti? L’ho visto per fortuna o per sfortuna poco quest’anno, nel senso che già dal ritiro della prima squadra è stato praticamente tutto l’anno con loro. Crescita importante anche per lui con la grandissima soddisfazione che secondo me rimane, il primo gol con la squadra della sua città (contro il Taranto escluso dal campionato, ndr). Federico D’Emilio? Possiede grandissime caratteristiche, ha esordito in prima squadra, è cresciuto tantissimo rispetto allo scorso anno ed in questa stagione è stato il bomber della Primavera”.

“Clarence Corallo? E’ un 2005, quest’anno è stato con noi facendo molto bene. Ha avuto una crescita importante che lo ha portato all’esordio in prima squadra, giocando anche da titolare al Massimino. Queste per me, società e staff tecnico sono grandissime emozioni, come lo sono per i loro genitori che hanno riscontrato i sacrifici fatti. Non va dimenticato anche il contributo di altri ragazzi come capitan Privitera ed il percorso fatto in generale quest’anno. Deve essere un punto d’inizio”.

“Al di là del lavoro fisico, tecnico e tattico cerchiamo giornalmente di farli crescere anche a livello personale e di mentalità perchè sono giovani e devono capire che il calcio è importante, deve essere il loro futuro. Quest’annata positiva la porterò dentro di me. Ringrazio un pò tutti, dalla società al responsabile del settore giovanile passando per il mio il mio staff. Come dico sempre c’è anche una squadra invisibile dietro un percorso, ringrazio tutti di cuore”.

VIDEO: le parole di Biagianti

(in caso di problemi di visualizzazione, aggiornare la pagina)

