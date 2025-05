GIOVANILI CATANIA – Fabiano (all. Under 15 Serie C): “Difesa rossazzurra meno battuta d’Italia. Ho trovato ragazzi veri, resterete sempre nel mio cuore”

Si è conclusa sul campo dell’Ascoli la stagione dell’Under 15 rossazzurra. L’allenatore Umberto Fabiano condivide l’esperienza vissuta in questa stagione sui social, riportando quanto segue:

“Purtroppo anche questa stagione è finita. Non posso che ringraziare la società che ci ha permesso di avere sempre tutto quello di cui avevamo bisogno, sostenendo noi fino all’ultima trasferta ad Ascoli come meglio non si poteva. Grazie al direttore Orazio Russo, che mi ha dato l’opportunità di allenare un gruppo Nazionale, aiutandomi a crescere sia come tecnico che come professionista, facendomi lavorare con totale serenità. Grazie al mio staff: Marco D’Amico, Filippo Lo Faro, Federico Puglisi, Franco Saglimbene, Claudio Comis con cui abbiamo condiviso tantissime gioie, siamo stati sempre uniti collaborando da vero staff, aiutandoci a superare i momenti difficili con positività.

Ringrazio il Direttore Giovanni Giuffrida per averci accompagnato ed essere stato al fianco dello staff e della squadra in ogni singolo dettaglio dandoci energia e tranquillità. Grazie al Prof.Petralia e Mister Bonfatto: Professionisti con grande esperienza che lavorano per noi, aiutandoci a crescere su tantissimi aspetti. Agli scout Dario Pintaldi e Mauro Patanè. Grazie a tutta la famiglia del settore giovanile del FC Catania: Giocatori, staff, Magazzinieri, Addetti ai lavori.

Infine Voglio ringraziare voi. 27 Ragazzi che quest’anno mi avete fatto vivere qualcosa di unico.. Un gruppo pronto al sacrificio, all’Ascolto, ad affrontare qualsiasi difficoltà aiutandosi l’uno con l’altro. La fortuna di un allenatore è quella di trovare non campioni ma ragazzi veri. Un applauso alle vostre famiglie che hanno cresciuto ragazzi fantastici. Non trovo le parole per ringraziarvi, l’ho fatto ieri dopo essere usciti a testa altissima in un play-off dove meritavate molto di più.

Il risultato nel settore giovanile viene dopo, avervi visto crescere in tutti gli aspetti da inizio stagione ad ora è stata la soddisfazione più bella. Non si possono però dimenticare le battaglie fatte con voi, le grandi imprese in trasferta di Palermo, Cava, Crotone, Picerno ecc. e tutti i momenti dove abbiamo esultato insieme. Siete stati anche la difesa meno battuta di tutta Italia Serie A, B e C. Tutto merito vostro che non avete mai mollato un centimetro. Non so cosa succederà in futuro ma resterete sempre nel mio Cuore. Grazie.

Mister Umberto”.

