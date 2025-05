GIOVANILI CATANIA: Under 15 Serie C, pareggio con l’Ascoli

In campo oggi la formazione Under 15 del Catania: la gara con l’Ascoli, valevole per l’andata degli ottavi di finale della competizione riservata alle società di Serie C, si è conclusa sul risultato di 2-2. Tra le fila dei ragazzi allenati da Umberto Fabiano, a segno Mirabella e Mascara che hanno risposto al doppio vantaggio bianconero di Sirocchi (rigore) e Sinani. Domenica 18 maggio, in programma il match di ritorno fuori casa. Ai fini del passaggio del turno, obbligatorio vincere per i giovani rossazzurri.

TABELLINO PARTITA

CATANIA: Emmanuele, Castorina (41’ Balestri), Lamburi, Imbro (41’ Galvagna), Trimarchi (52’ Bottino), Finocchiaro, Bellavia (41’ Coco), Russo, Mirabella, Timpanaro (67’ Sessa), Rafaraci (52’ Mascara) A disposizione: Arezzi, Impallomeni. Allenatore: Fabiano

ASCOLI: Di Felice Ardente, Albanesi, Palomba (72’ Amatucci), Calvarese, Dente, Iachini, Catanzaro, Cappella, Bocci (72’ Djoric), Sirocchi, Sinani. A disposizione: Virive, Papa, Simonetti, Zega, Presta. Allenatore: Cusimano

Marcatori: 12’ rig. Sirocchi (A), 51’ Sinani (A), 78’ Mirabella (C), 81’ Mascara (C)

Arbitro: Arculeo (sez. Catania)

Assistenti: Ciaffaglione – Priolo

Ammoniti: Bottino (C), Iachini (A)

