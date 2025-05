GIOVANILI CATANIA: Under 15 Serie C, rossazzurri ko nel decisivo match di ritorno con l’Ascoli

Niente da fare per il Catania allenato da Umberto Fabiano. Nella categoria Under 15 i rossazzurri, dopo il pareggio in rimonta maturato all’andata (2-2), erano obbligati a vincere per superare il turno. Al termine dei 90′ sono usciti sconfitti dal confronto esterno con l’Ascoli in occasione del match di ritorno. 1-0 il risultato finale che qualifica i bianconeri ai quarti di finale dei playoff del campionato nazionale di Serie C. Decisiva la rete di Cappella al 25′ del primo tempo su assist di Tappi.

TABELLINO PARTITA

ASCOLI: Virivè, Albanesi, Tappi, Calvarese, Dente, Iachini, Catanzaro, Cappella, Bocci (37’ st Djoric), Sirocchi, Sinani. A disposizione: Di Felice Ardente, Amatucci, Presta, Papa, Simonetti, Zega, Narcisi, Puglia. Allenatore: Cusimano

CATANIA: Emmanuele, Balestri (20’ st Sessa), Sciuto (20’ st Lamburi), Imbro, Trimarchi (42’ st Castorina), Bottino, Coco (4’ st Mascara), Galvagna (20’ st Russo), Rafaraci (4’ st Timpanaro), Mirabella, Bellavia (4’ st Finocchiaro). A disposizione: Arezzi, Impallomeni. Allenatore: Fabiano

Arbitro: Iheukwumere di L’Aquila (assistenti Allievi di San Benedetto del Tronto e Silenzi di San Benedetto del Tronto)

Ammoniti: Galvana, Mascara (C)

Angoli: 5-4

Recupero: 1′ st, 6′ st.

Rete: 25′ pt Cappella (A)

