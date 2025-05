GIOVANILI CATANIA: Under 16 batte il Palermo aggiudicandosi il Torneo “Città di Castelvetrano – Memorial Nicola Passanante”

Si apprende che la formazione Under 16 del Catania si è aggiudicata la terza edizione del Torneo “Città di Castelvetrano – Memorial Nicola Passanante” imponendosi in finale per 2-0, ieri, sul Palermo. Tra i ragazzi guidati dal tecnico Francesco Russo, a segno Sciuto e Ursino.

La manifestazione organizzata dalla Scuola Calcio Elite Castelvetrano Selinunte ha visto anche la partecipazione della squadra Under 16 del Trapani. Castelvetrano per 2 giorni ha ospitato i migliori giovani siciliani della categoria, dando loro la possibilità di mettere in luce il proprio talento. E’ stata anche l’occasione per ricordare Nicola Passanante, palermitano d’origine e grande appassionato di calcio (era stato il presidente della squadra di Calcio a 5 del Mazara che arrivò a disputare persino la Serie A2) che aveva sempre vissuto tra Triscina e Castelvetrano dove si era sposato.

