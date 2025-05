GIOVANILI CATANIA: Under 17 e Under 15 Serie C, doppia vittoria rossazzurra

NOTA STAMPA CATANIA FOOTBALL CLUB

In campo, oggi, le formazioni under 17 e under 15 del Catania impegnate nell’ultimo match della regular season dei tornei riservati alle società di Serie C. Di seguito, i risultati:

Under 17 Serie C – Girone D, ventiseiesima giornata

Catania-Sorrento 4-3: per la squadra allenata da Giovanni Costanzo, quinta con 42 punti, reti di Mannino, Alessi, Sciuto e Rapisarda;

Under 15 Serie C – Girone D, ventiseiesima giornata

Catania-Sorrento 4-1: per la formazione allenata da Umberto Fabiano, già certa con due turni d’anticipo dell’approdo agli ottavi di finale della competizione e terza con 53 punti, a segno Timpanaro, Russo, Mirabella e Mascara.

