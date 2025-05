GIUDICE SPORTIVO: ammenda di 700 euro al Catania

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, ha inflitto al Catania un’ammenda di 700 euro per le seguenti motivazioni:

A) per avere i suoi sostenitori (circa l’80%), posizionati nel Settore Curva Nord, intonato:

al 18° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per tre volte, nei confronti della città di altra squadra avversaria; al 19° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per tre volte, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra; al 24° minuto del primo tempo, un coro offensivo e insultante, ripetuto per quattro volte, nei confronti dei tifosi avversari di un’altra squadra;

B) per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, esposto, durante la gara, per circa un minuto, uno striscione diviso su tre livelli di circa 10 metri non autorizzato contenente una frase rivolta contro le Istituzioni Calcistiche. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

