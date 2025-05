GIUDICE SPORTIVO: Pescara-Catania, tra gli squalificati Anastasio (un turno) e Quaini (quattro turni)

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, in occasione della partita Pescara-Catania ha adottato i seguenti provvedimenti:

1) Ammenda di 1.000 euro nei confronti del club biancazzurro “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato: 1. al 12°, 14° e al 35° minuto del primo tempo e al 17° e al 19° minuto del secondo tempo, cinque petardi di alta intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze; 2. durante la gara, quattro fumogeni nel recinto di gioco, senza conseguenze; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la quantità del materiale pirotecnico utilizzato), rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”;

2) Un turno di squalifica a Michele Napoli (vice allenatore Catania) “per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario in quanto, usciva dall’area tecnica e raggiungeva il SIG. NARDINI MAURO proferendo nei suoi confronti frasi minacciose. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale)”;

3) Squalifica di due turni più ammenda di 500 euro a Mauro Nardini (vice allenatore Pescara) “A) per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore, in quanto usciva dall’area tecnica e si avvicinava al calciatore avversario in modo provocatorio intimandogli di rialzarsi rapidamente da terra; B) per avere, dopo il provvedimento di espulsione, tenuto un comportamento non corretto in quanto: 1. rimaneva nel recinto di gioco e pronunciava un’espressione blasfema rivolta nei confronti del IV Ufficiale; 2. rientrato nel tunnel che conduce negli spogliatoi, reiterava il predetto comportamento pronunciando ripetute frase blasfeme. Ritenuta la continuazione misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, e 37 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, fermo e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina aggiuntiva)”;

4) Quattro giornate di squalifica, di cui una per recidività in ammonizione, al calciatore Alessandro Quaini “per avere, al termine della gara, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, lo colpiva con una testata al volto, senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo (r. IV Ufficiale)”;

5) Un turno di squalifica nei confronti del giocatore Armando Anastasio “per recidività in ammonizione”.

