GIUGLIANO: varie defezioni in vista del Catania, ecco i convocati

L’allenatore del Giugliano Valerio Bertotto ha diramato la lista dei convocati per il confronto con il Catania. In vista del match di stasera allo stadio “Angelo Massimino”, il tecnico gialloblu – tra infortuni e squalifiche – dovrà rinunciare ai vari Acampa, Esposito M., Giorgione, La Vardera, Masala, Padula, Peluso, Romano, Scaravilli. Questo, nello specifico, l’elenco delle convocazioni ruolo per ruolo:

Portieri – Russo, Anacoura, D’Aniello.

Difensori – Oyewale, Solcia, Minelli, Caldore, Galletta, Nuredini, Valdesi.

Centrocampisti – Vallarelli, Celeghin, De Rosa, Giorgione, Genovese, Demirovic.

Attaccanti – Del Sole, Njambe, Balde, D’Agostino, Esposito G, Nepi.

