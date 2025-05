GRELLA a Rai Sport: “Non smetteremo mai di ringraziare il pubblico. Toscano punto fermo per la nostra costruzione”

L’intervento del vice presidente del Catania Vincenzo Grella ai microfoni di Rai Sport, in occasione dell’incontro casalingo disputato contro il Pescara. Ecco quanto evidenziato:

“E’ stata una festa bellissima, Catania regala queste emozioni. Abbiamo vissuto nel pre gara qualcosa di speciale. E’ una grande fortuna per noi avere un pubblico magico, con un calore e una passione che non si vedono in tutte le città. Non possiamo mai smettere di ringraziare la nostra gente che fa sacrifici durante la settimana per sostenere la squadra, da parte del presidente Pelligra e da tutta la società possiamo solo ringraziare i nostri tifosi”.

In merito al primo tempo disputato dal Catania: “Siamo stati aggressivi, propositivi, attaccando con più uomini e una difesa attenta, il mister ha fatto un grandissimo lavoro su questo gruppo. Non è mai tardi per vedere i sacrifici fatti nel corso della stagione”.

“I playoff si giocano in 180′, una squadra con le nostre ambizioni non può non cogliere questa grande occasione. Bisogna avere una mentalità aggressiva, voglia di aggredire gli spazi, giocare con coraggio perchè solo così si possono ottenere i grandi risultati e le grandi imprese. Si arriva alle grandi gioie attraverso queste sfide con avversarie forti come il Pescara“, aggiunge Grella.

A proposito del futuro del tecnico Domenico Toscano: “Puntiamo molto su di lui e punteremo su Toscano anche in futuro. Per noi rappresenta un punto fermo nella costruzione del club verso l’alto. E’ persona seria, competente, gode di grande stima da parte mia, del presidente e di Mark Bresciano. E’ un punto molto importante nella nostra società”.

