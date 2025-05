INGLESE-FAGGIANO: un legame basato sulla fiducia, in C solo per il Catania

Una conoscenza che dura da tanti anni, al punto che Roberto Inglese lo ha definito come un padre. E’ stato il Direttore Sportivo Daniele Faggiano a convincere l’attaccante a sposare il progetto rossazzurro la scorsa estate. Sul tavolo delle offerte c’erano anche altre richieste provenienti dalla C e dalla B, malgrado Inglese provenisse da alcune stagioni poco esaltanti e qualcuno lo abbia definito un giocatore finito. La scelta è ricaduta sul Catania ed il campo ha messo a tacere i criticoni con i suoi 14 gol realizzati (16 se includiamo Turris e Taranto, squadre poi escluse dal campionato) tra Serie C e playoff.

Un bottino niente male per un calciatore che ha dimostrato di non essere affatto sulla via del tramonto e proprio alle pendici dell’Etna ha ritrovato stimoli ed entusiasmo. Faggiano, che ha avuto il merito di valorizzare al massimo il calciatore ai tempi della A e spinto fortemente per portarlo in Sicilia, nei mesi scorsi lo ha definito “figlioccio”. “Ha avuto qualche problema negli ultimi anni ma io non ho scoperto niente, lo pagai quasi 20 milioni al Napoli. Inglese con me è sempre stato chiaro, dicendo che sarebbe sceso in C solo per il Catania. Sapevo che si stesse informando sul girone, sui campi. Ho contattato il suo agente, lui è un ragazzo un pò schivo, non di tante parole. Mi ha colpito in primis la motivazione”, il commento del diesse rossazzurro.

Quest’anno il contratto del calciatore classe 1991 scade a giugno, ma il Catania vanta un’opzione per il prolungamento annuale dell’accordo. Vedremo se, come sembra, tale diritto sarà esercitato. Inglese, dal canto suo, ha già lasciato intendere che la volontà è quella di rimanere, testimoniata dalle seguenti parole: “Giocare di fronte a 18mila persone per me è un motivo di orgoglio e carica. Ho scelto Catania anche per questo motivo, sapevo di andare in una piazza esigente. Anche il fatto di arrivare al campo due ore prima e vedere lo stadio pieno ti carica. Il clima è favoloso, qui quando ti svegli con il sole hai anche più voglia di uscire e andare al campo“. I prossimi giorni diranno se Inglese ed il Catania continueranno il percorso insieme.

***CLICCA QUI per seguirci sulla nostra pagina Facebook***